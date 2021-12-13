Ударившего сотрудника стоматологической клиники в Москве мужчину задержали

Пациент, ударивший стоматолога ножом в живот в Москве, задержан. В его отношении завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

«Подозреваемый 1961 года рождения задержан, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», — сказано в сообщении.

Случай произошел днем 13 декабря в частной стоматологической клинике Москвы в Ясном проезде. По версии следствия, мужчина, который ранее был клиентом этого учреждения, высказал претензию по поводу лечения, а потом ударил сотрудника клиники в живот.

Раненого доставили в одну из столичных городских больниц, там ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту случившего открыто уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев. Расследование продолжается.