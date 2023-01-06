06 января 2023, 20:02
Ударившая фельдшера о стену жительница Балакова стала фигуранткой дела
Против жительницы Балакова возбудили дело за избиение фельдшера скорой помощи
Жительница города Балакова стала фигуранткой уголовного дела после нападения на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области.
Дело квалифицировали по статье «Побои». По данным следствия, 5 января подозреваемая, находясь в нетрезвом виде, напала на фельдшера скорой в своей квартире на Заречной улице.
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В настоящее время сотрудники СК продолжают работу по сбору и закреплению доказательств.
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По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, женщина вызвала себе скорую помощь, а когда бригада прибыла на вызов, она несколько раз ударила медика о стену. Пострадавшую сотрудницу госпитализировали. У нее выявили рану затылочной доли головы.
Это далеко не первый случай нападения пациентов на медиков во время вызова на дом. Так, 1 января пьяный житель Саратова атаковал врача, порезав ему кисть правой руки.
Врачи
СК РФ
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