Криминал 06 января 2023, 20:02 Ударившая фельдшера о стену жительница Балакова стала фигуранткой дела Против жительницы Балакова возбудили дело за избиение фельдшера скорой помощи РИА «Новости»

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Жительница города Балакова стала фигуранткой уголовного дела после нападения на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Саратовской области.

Дело квалифицировали по статье «Побои». По данным следствия, 5 января подозреваемая, находясь в нетрезвом виде, напала на фельдшера скорой в своей квартире на Заречной улице.

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В настоящее время сотрудники СК продолжают работу по сбору и закреплению доказательств.

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По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, женщина вызвала себе скорую помощь, а когда бригада прибыла на вызов, она несколько раз ударила медика о стену. Пострадавшую сотрудницу госпитализировали. У нее выявили рану затылочной доли головы.

Это далеко не первый случай нападения пациентов на медиков во время вызова на дом. Так, 1 января пьяный житель Саратова атаковал врача, порезав ему кисть правой руки.