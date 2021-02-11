Задержан обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже

Полицейские установили местонахождение подозреваемого в убийстве 47-летнего педагога одной из воронежских школ. Вскоре он будет доставлен в Следком для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области установлено местонахождение обвиняемого в совершении убийства 47-летней женщины, тело которой 2 февраля текущего года с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа», — сказала она.

Эту информацию подтвердил воронежский Следком.

В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено, в настоящее время он задержан и доставляется к следователю СК, сообщило ведомство.

Вечером 2 февраля 2021 года вблизи одного из кафе на Московском проспекте в Воронеже было обнаружено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Был объявлен в федеральный розыск 31-летний подозреваемый. Была похищена сумочка с деньгами и сотовый телефон.