Учительницу зарезали на улице в Воронеже

Жестокое убийство произошло в Воронеже. Неизвестный напал на учительницу и перерезал ей горло.

ЧП произошло вечером 2 февраля в районе кафе «Рица» на Московском проспекте, сообщил портал kp.ru. Учительница математики возвращалась из школы, когда у надземного перехода на нее напал убийца. Он нанес женщине не менее семи ударов в шею, грудь, спину. Она скончалась на месте происшествия.

Полиция узнала о случившемся благодаря самой убитой. Когда на нее напали, она разговаривала со знакомой по телефону и успела ей сказать: «Меня убивают». Приятельница сразу же позвонила в правоохранительные органы.

На место приехали криминалисты, кинологи. Они находились там несколько часов, осмотрели близлежащую территорию. Удалось узнать, что у педагога пропали сумка и телефон. Рассматривается версия, что преступник мог совершить убийство с целью ограбления.

Издание написало, что убитая — Наталья Тушинская. Она окончила математический факультет воронежского педагогического университета, с 2010 года работала в школе №1 в военном городке. У нее остались дочь и муж. Ее ученики несут на место убийства цветы.