Учительницу убили в собственной квартире в Одинцове

Учительницу убили в подмосковном Одинцове несколько дней назад. Ее зарезали в собственной квартире — тело пролежало там около двух суток.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Тело 44-летней женщины обнаружили 20 сентября в ее квартире в поселке Чупряково городского округа Одинцово. По данным источника, ее убили около двух суток назад — правоохранители обнаружили в груди убитой несколько проникающих колото-резаных ран.

Женщина работала учителем в поселке Чупряково. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По информации РЕН ТВ, к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что ее сын убил невестку. Издание уточнило, что подозреваемого 46-летнего мужчину задержали — он был пьян и не мог ничего рассказать полиции. Однако после задержания он признался в убийстве женщины и отметил, что сделал это из ревности.