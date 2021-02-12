Учительницу из Рузаевки заподозрили в краже крестиков и ювелирки у школьников

Молодую учительницу из Рузаевки заподозрили в краже ювелирных изделий у учеников младших классов. По версии следствия, она снимала с них украшения и сдавал в ломбард. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ „Кража“», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что с конца ноября прошлого года по начало февраля 2021 учительница во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал. Там она предлагала с ними поиграть, но перед этим завязывала им глаза и снимала с них ювелирные украшения, обещая сохранить их в целости. Но детям она потом ничего не возвращала.

Несколько раз она совершила кражу украшений якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме.

Девушка все украшения сдавала в ломбарды, а полученные деньги тратила на себя. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.