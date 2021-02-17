Учительницу из Мордовии заподозрили в краже украшений у школьников

Учительницу из Мордовии заподозрили в кражах украшений у детей. Прокуратура Рузаевки проводит проверку в школе, где предположительно были совершены правонарушения, написал «ФедералПресс».

По предварительной версии 27-летний педагог снимал золотые украшения с учеников во время игр или просил сдать их на хранение. Обратно девушка драгоценности не возвращала. По данным следствия, цепочки и кулоны учительница сдавала в ломбард. В целом ей удалось получить 117 тысяч рублей.

«Межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности школы, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации, в том числе в части подбора, назначения и расстановки педагогических кадров», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемую уволили из учебного учреждения. В ее отношении возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.