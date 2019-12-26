Учительница из Екатеринбурга избежала тяжелых травм при нападении подростка благодаря шапке

Учительница из Екатеринбурга, на которую с молотком напал 15-летний подросток, не получила серьезных травм. Нанесенные школьником удары смягчила надетая шапка.

Педагог, рассказал сайту Ura.Ru источник в управлении здравоохранения городской администрации, получила «ушибленную рану волосистой части головы». Медики оказали женщине помощь — зашили и перевязали ее.

«От госпитализации она отказалась. Ее травмы можно расценивать как легкой степени тяжести», — уточнил собеседник издания.

Когда подросток атаковал свою жертву, заметили врачи, на ней была шапка. Головной убор самортизировал удары.

Учащийся девятого класса школы № 24 напал на учительницу утром 25 декабря на улице Севастопольской. Предположительно, мальчик решил отомстить педагогу за плохие отметки.

Администрация учебного заведения назвала школьника неконфликтным и спокойным. 54-летнюю учительницу в школе, где она проработала около 30 лет, назвали настоящим профессионалом.

Против учащегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.