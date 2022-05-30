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    30 мая 2022, 15:34

    Учительнице, напавшей с ножом на подростка-любовника, смягчили приговор

    Арина Бобкова

    Учительница из Набережных Челнов напала с ножом на своего 17-летнего возлюбленного. Накануне Верховный суд Татарстана смягчил ее приговор. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на chelny-biz.

    Злоумышленница в порыве ревности ранила ножом молодого человека. После этого она нанесла раны себе. Пару доставили в медицинское учреждение, где их жизни спасли врачи.

    Изначально Гособвинение требовало вменить женщине семь лет заключения. В ходе психологической экспертизы выяснилось, что подсудимая являлась вменяемой и отдавала своим поступкам отчет. Суд вынес ей более мягкий приговор — она отправится на пять лет в колонию.