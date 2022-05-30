Учительнице, напавшей с ножом на подростка-любовника, смягчили приговор

Учительница из Набережных Челнов напала с ножом на своего 17-летнего возлюбленного. Накануне Верховный суд Татарстана смягчил ее приговор. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на chelny-biz.

Злоумышленница в порыве ревности ранила ножом молодого человека. После этого она нанесла раны себе. Пару доставили в медицинское учреждение, где их жизни спасли врачи.

Изначально Гособвинение требовало вменить женщине семь лет заключения. В ходе психологической экспертизы выяснилось, что подсудимая являлась вменяемой и отдавала своим поступкам отчет. Суд вынес ей более мягкий приговор — она отправится на пять лет в колонию.