Учительница зарезала мужа в Ростове-на-Дону

Учительница истории из Ростова-на-Дону убила своего мужа, ударив его ножом в живот. Женщину допросили полицейские и отпустили под подписку о невыезде.

Убийство произошло 11 апреля в одном из жилых домов на улице Космонавтов, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Учительница истории одной из местных школ ударила своего мужа ножом в живот. Мужчине выжить не удалось, он скончался.

Как выяснили полицейские, раньше супруги судимы не были. Женщину задержали и завели уголовное дело. После допроса ее отпустили под подписку о невыезде. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали и обстоятельства произошедшего.