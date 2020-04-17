    17 апреля 2020, 13:13

    Учительница зарезала мужа в Ростове-на-Дону

    Дарья Бунякова, Иван Степанов

    Учительница истории из Ростова-на-Дону убила своего мужа, ударив его ножом в живот. Женщину допросили полицейские и отпустили под подписку о невыезде.

    Убийство произошло 11 апреля в одном из жилых домов на улице Космонавтов, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Учительница истории одной из местных школ ударила своего мужа ножом в живот. Мужчине выжить не удалось, он скончался.

    Как выяснили полицейские, раньше супруги судимы не были. Женщину задержали и завели уголовное дело. После допроса ее отпустили под подписку о невыезде. Сейчас следователи продолжают выяснять все детали и обстоятельства произошедшего.