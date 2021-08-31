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    31 августа 2021, 18:27

    Учителя заподозрили в совращении учениц в Таганроге

    Дарья Морозова

    Репетитора по английскому языку задержали в Таганроге. Его подозревают в совращении двух учениц 10 и 11 лет. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По предварительным данным, педагог занимался с детьми у них дома, где и совершал насильственные действия сексуального характера.

    В данный момент идет расследование. Учитель арестован на ближайшие два месяца. На него завели уголовное дело. Если его вину докажут, ему грозит до 20 лет колонии строгого режима.