25 ноября 2023, 13:02
Учителя в Иркутской области заподозрили в педофилии
Главу детского городского парламента Братска задержали по подозрению в педофилии
Правоохранители задержали руководителя детского городского парламента Братска по подозрению в педофилии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, жертвой мужчины стала 15-летняя школьница, которой наставник намекал на интим, трогал за интимные места и присылал откровенные фотографии.
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В полицию с заявлением обратились родители девушки. Они обнаружили в смартфоне дочери переписку с учителем, описание его фантазий и обнаженные фотографии. Дочь призналась, что в последние три месяца педагог домогался до нее.
Силовики задержали подозреваемого, против него завели уголовное дело.
В сентябре московские полицейские задержали 23-летнего преподавателя хореографии, на которого подали заявление родители его учеников. По версии следствия, в период с февраля по сентябрь он периодически домогался до детей.
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Педофилы
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