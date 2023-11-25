Криминал 25 ноября 2023, 13:02 Учителя в Иркутской области заподозрили в педофилии Главу детского городского парламента Братска задержали по подозрению в педофилии РИА «Новости»

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Правоохранители задержали руководителя детского городского парламента Братска по подозрению в педофилии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, жертвой мужчины стала 15-летняя школьница, которой наставник намекал на интим, трогал за интимные места и присылал откровенные фотографии.

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В полицию с заявлением обратились родители девушки. Они обнаружили в смартфоне дочери переписку с учителем, описание его фантазий и обнаженные фотографии. Дочь призналась, что в последние три месяца педагог домогался до нее.

Силовики задержали подозреваемого, против него завели уголовное дело.

В сентябре московские полицейские задержали 23-летнего преподавателя хореографии, на которого подали заявление родители его учеников. По версии следствия, в период с февраля по сентябрь он периодически домогался до детей.