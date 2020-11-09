В распоряжении «360» оказалась характеристика из ливенской гимназии на срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех сослуживцев. О нем отозвались как о принципиальном и честном человеке, который уважал старших и был готов прийти на помощь учителям. Однако парня отличали вспыльчивость, конфликтность и замкнутость.

«Антона отличали такие качества, как принципиальность, честность, уважительное отношение к старшим, готовность прийти на помощь учителям. В коллективе сверстников он не отличался лидерскими качествами, в старших классах был склонен к уединению, замкнутости, конфликтности», — говорится в документе, который подписали директор гимназии и классный руководитель Макарова.

Педагоги отметили, что во время конфликтов он редко шел на уступки и стоял на своем, проявляя раздражительность и вспыльчивость. Вредных привычек у него не было, а учился он на четверки и пятерки.

По версии следствия, рано утром 9 ноября Антон Макаров зарубил топором своего сослуживца, взял его оружие и застрелил еще двух человек. ЧП произошло на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. После этого он пустился в бега. Парня задержали во второй половине дня в 50 километрах от Воронежа. По данным СМИ, он направлялся к бабушке с дедушкой, которые воспитывали его, в Ливны.

СК возбудил против Макарова уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия». Его причастность к преступлению и мотивы предстоит выяснить.