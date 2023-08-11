Криминал 11 августа 2023, 11:56 Учителя из Челябинска заподозрили в надругательстве над 8-летней девочкой на кладбище 74.Ru: полиция задержала учителя по делу о надругательстве над девочкой в Челябинске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Челябинского учителя русского языка задержали по подозрению в надругательстве над ребенком. Об этом сообщил сайт 74.ru со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, пострадавшей стала восьмилетняя девочка. Ее мать сообщила, что на школьницу напали в поселке Касарги 9 августа.

Реклама

Незнакомый мужчина отвез ее дочь на кладбище, где надругался над ребенком, рассказала женщина. Преступник пригрозил убить девочку, если она кому-то пожалуется.

Пострадавшая запомнила, что мужчина вез ее на белой машине. Правоохранители отследили похожие по приметам автомобили с помощью камер.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им стал 33-летний мужчина, преподающий русский язык и литературу в одном из микрорайонов Челябинска. Учитель отрицает свою вину.

Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Официально сообщение о надругательстве над девочкой ведомства пока не прокомментировали.

Ранее суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области. По версии следствия, житель Сима надругался над 11-летней девочкой в лесу, а затем несколько раз ударил ее ножом.