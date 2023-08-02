Эксклюзив 02 августа 2023, 11:09 Учителя физкультуры уволили после издевательств над подростком в детском лагере на Камчатке Появилось видео издевательств учителя над подростком в лагере «Металлист» на Камчатке

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Инструктор по физической подготовке связал отдыхающего в детском оздоровительном лагере «Металлист» на Камчатке подростка якобы ради шутки. Преподавателя уже уволили, сообщили в прокуратуре региона. Кадры издевательств учителя над воспитанником оказались в распоряжении «360».

На кадрах запечатлен связанный подросток, который сидит на кровати.

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«Мама не поможет, да?» — спросил у него учитель физкультуры.

Мальчик начал кричать, что инструктор над ним издевается. В комнате находились еще двое подростков, которые наблюдали за происходящим и смеялись.

Случай произошел вечером 1 августа. Около шести детей перед сном играли и веселились в комнате отдыха. В какой-то момент 27-летний инструктор связал 15-летнего подростка якобы ради шутки.

«Сегодня он уволен в связи с нарушением трудовой дисциплины», — заявили в прокуратуре.

По данным Life, мальчик звонил маме и жаловался, что учитель физкультуры и вожатые связали и бьют его по голове. Заместитель елизовского городского прокурора Анна Лазарева отправилась в «Металлист» для выяснения обстоятельств произошедшего.