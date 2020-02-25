Учителя физкультуры убили в Свердловской области

Как сообщил источник, у мужчины произошел конфликт с девушкой, с которой он начал встречаться после развода около года назад.

По предварительной информации, в ходе конфликта спутница нанесла Тренину удар ножницами в область сердца. Мужчина умер на месте.

На данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде из-за того, что ей не с кем оставить ребенка.

Сообщается, что в СКР по Свердловской области отказались от комментариев происшествия.