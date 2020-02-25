    25 февраля 2020, 22:17

    Учителя физкультуры убили в Свердловской области

    Ирина Нагайникова

    Преподавателя физкультуры Режевского политехникума Василия Тренина во время ссоры убила возлюбленная. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник, у мужчины произошел конфликт с девушкой, с которой он начал встречаться после развода около года назад.

    По предварительной информации, в ходе конфликта спутница нанесла Тренину удар ножницами в область сердца. Мужчина умер на месте.

    На данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде из-за того, что ей не с кем оставить ребенка.

    Сообщается, что в СКР по Свердловской области отказались от комментариев происшествия.