Учителя физкультуры будут судить за развращение учениц

По данным следствия, мужчина в течение двух лет «систематически совершал действия сексуального характера» со школьницами возраста семи и восьми лет.

«Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Магаданской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на официальном сайте ведомства.