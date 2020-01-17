Учителя физкультуры будут судить за развращение учениц
В Магадане 55-летнего преподавателя физкультуры обвиняют в растлении учениц начальной школы. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на официальный сайт СКР по Магаданской области.
По данным следствия, мужчина в течение двух лет «систематически совершал действия сексуального характера» со школьницами возраста семи и восьми лет.
«Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Магаданской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на официальном сайте ведомства.