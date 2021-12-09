Петербурженка обратилась в полицию с заявлением о том, что школьный учитель совершал развратные действия в отношении ее ребенка. Мужчину задержали, в его отношении открыли уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, учитель трогал и гладил 13-летних мальчиков во время дополнительных занятий, также он ложился на них сверху и снизу. Пока известно о двух пострадавших. СК начал расследование.

«Фонтанка» также написала, что этот преподаватель в 2008 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, тогда он получил два года условно. Следствию предстоит выяснить, как после этого его взяли на работу в школу.

В конце ноября стало известно, что Госдума в 2022 году может рассмотреть законопроект о принудительной химической кастрации для педофилов. Автором инициативы стал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.