Ученого с мировым именем убили в Петербурге

Труп известного ученого-биолога Александра Каганского нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщил Следственный комитет.

Микробиолога нашли в нижнем белье с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан знакомый ученого, у которого он был в гостях в день смерти. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. Хозяин квартиры эту информацию отрицает и утверждает, что Каганский покончил с собой.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России в качестве подозреваемого задержан 45-летний местный житель», — рассказали в пресс-службе СК.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Александр Каганский окончил Санкт-Петербургский политехнический университет, сообщается на сайте Дальневосточного федерального университета. Затем окончил постдокторантуру в Эдинбурге, где и начал развивать новое направление в науке — эпигенетику. Он работал над международный проектами, в том числе по геномной медицине. Погибший ученый также занимался поиском лекарства от рака.