    11 июня 2020, 10:49

    Ученого Лапыгина досрочно освободили после осуждения за госизмену

    Дарья Бунякова

    Спустя четыре года бывший сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин сможет выйти из колонии. Осужденного за государственную измену досрочно освободил суд.
    Ученого Лапыгина досрочно освободили после осуждения за госизмену

    «Ходатайство Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом», — привел «Интерфакс» слова пресс-секретаря Московского районного суда Юлии Трифоновой.

    Если решение не обжалуют, то ученого отпустят на свободу через 10 суток. Именно через этот период времени решение суда вступит в законную силу.

    Экс-сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгин попал в колонию осенью 2016 года. Тогда его признали виновным в государственной измене. По решению суда ученого ждали семь лет заключения. При этом такая статья обычно предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как документы были под графом «Секретно». По словам источника агентства, Лапыгина подозревали в сотрудничестве с одной из азиатских стран. Сам ученый не признал свою вину. Адвокат Владимир Калиниченко тоже утверждал, что его подзащитный не разглашал никаких государственных тайн.

    В 2018 году арестовали за госизмену сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Через год его отпустили под подписку о невыезде.