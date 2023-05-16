Криминал 16 мая 2023, 10:23 Ученого-физика из Новосибирска заподозрили в госизмене Ученого Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева задержали по делу о госизмене Советник СО РАН / Telegram

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Третьего ученого Сибирского отделения Российской академии наук задержали по подозрению в госизмене. Новым фигурантом серии дел после Анатолия Маслова и Александра Шиплюка стал физик Валерий Звегинцев. Их коллеги из Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича написали об этом в открытом письме.

Они назвали ученых-аэродинамиков выдающимися специалистами и патриотами, которые, имея возможность найти работу в других странах, остались в России, продолжили исследовать и преподавать. Главного научного сотрудника института Анатолия Маслова арестовали в июле 2022 года, директора института Александра Шиплюка — через месяц. Теперь, по словам работников, по подозрению в госизмене задержали Валерия Звегинцева.

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По их словам, материалы трех уголовных дел оставили в секрете, однако судя по информации из СМИ, их заподозрили из-за выступлений с докладами на международных конференциях, публикации статей в журналах и участия в международных научных проектах.

«В этой ситуации мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело», — заявили в институте.

Сотрудники СО РАН заявили, что материалы коллег проверяли на наличие секретных сведений, а их доклады посвящались фундаментальной науке. Ученые пожаловались, что с одной стороны показателями работы, в том числе в рамках госзадания, сделали публикацию в журналах и выступление на конференциях, с другой — за это же завели уголовные дела.

В июле умер новосибирский ученый Дмитрий Колкер, которого заподозрили в госизмене — по версии следствия, он передавал секретную информацию китайцам. Дочь рассказала, что его арестовали в больнице, несмотря на четвертую стадию рака.