Криминал 06 июля 2023, 12:42 Участвующая в госпрограмме в Ингушетии фирма не заплатила налоги на 200 млн рублей ФСБ провела обыски у генподрядчика агрокомплекса Ингушетии по делу о неуплате налогов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело о неуплате налогов завели в отношении компании «ИнвестТрейдСервис», участвовавшей в строительстве тепличного агрокомплекса в Ингушетии в рамках реализации государственной программы «Развитие СКФО на период до 2025 года». Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в ходе работ в 2018–2020 годах компания подала неверные сведения по налогу на добавленную стоимость, не уплатив в бюджет 200 миллионов рублей. Часть средств участники преступной схемы вывели за границу по поддельным документам.

Реклама

Сотрудники ФСБ, СК и МВД провели более 30 обысков в Москве, Ингушетии и Ставропольском крае. В ходе проведенных работы они изъяли бухгалтерские документы, накладные и счета-фактуры, а также бумаги, по которым компания выводила деньги через фирмы-однодневки.

Кроме того, силовики нашли и изъяли экстремистскую литературу и незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются. Также правоохранители разыскивают участников криминальной схемы и причастных к ней лиц.