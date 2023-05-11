Эксклюзив 11 мая 2023, 20:29 Участницу смертельной расправы над многодетным россиянином приговорили к колонии Насмерть переехавшую избитого многодетного отца жительницу Павлова отправили в колонию

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Жительницу Нижегородской области приговорили к девяти годам и одному месяцу колонии по делу об убийстве и вождению в пьяном виде. Она стала участницей расправы над многодетным отцом в городе Павлово в ноябре 2021 года.

Тогда пьяная толпа вступила в перепалку с проходящим мимо мужчиной. Когда он ответил на оскорбление, компания напала на него. На помощь пострадавшему пришел друг, которого тоже начали избивать, а одна из женщин села за руль чужой машины и переехала избитого. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи. У мужчины остались трое детей.

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В Госавтоинспекции тогда уточнили, что женщина не имела прав для управления транспортным средством.

Во время последнего слова на суде обвиняемая принесла извинения семье погибшего и подчеркнула, что не хотела убивать мужчину.

Кроме срока в колонии, суд назначил подсудимой выплатить семье погибшего 1,5 миллиона рублей моральной компенсации.

Вдова мужчины в ходе общения с журналистами заявила, что в раскаяние осужденной не поверила. По ее словам, весь судебный процесс та вела себя очень нахально, а все подобные слова направлены на смягчение приговора.

По словам потерявшей мужа женщины, семья так и не оправилась после смерти близкого человека. Детям рассказали о том, что случилось с отцом, когда они немного подросли.

Комментируя решение суда, вдова подчеркнула, что срок, по ее мнению, недостаточный. Решение по обжалованию она примет после общения с адвокатом.