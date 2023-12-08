08 декабря 2023, 14:20
Участницу реалити-шоу «Рабы любви» заподозрили в организации секс-услуг в Москве
Mash: участницу реалити «Рабы любви» Кузнецову задержали в борделе в Москве
Участницу реалити-шоу «Рабы любви» Мишель Кузнецову задержали в Москве в конце ноября в одной из московских квартир. Это произошло во время рейда полиции, нацеленного на поиск и ликвидацию борделей на территории столицы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, девушку задержали в квартире на Осеннем бульваре. Следствие предположило, что задержанная не только предоставляла интимные услуги, но и принимала участие в организации борделя, владелицей которого была другая подозреваемая — 21-летняя девушка из Саратова.
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Кузнецовой может грозить до пяти лет лишения свободы. Ее отпустили под подписку о невыезде.
Ранее жители ЖК «Новое Бутово» в Новой Москве пожаловались на соседа, который якобы устраивал в квартире оргии, курил марихуану и жарил шашлыки прямо на балконе.
Преступления
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