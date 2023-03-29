Криминал 29 марта 2023, 16:00 Участницу Pussy Riot объявили в розыск МВД объявило участницу Pussy Riot Толоконникову в розыск по уголовной статье РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск по уголовной статье признанную иноагентом участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову*. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

«Надежда Андреевна Толоконникова*, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в файле базы данных.

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Ранее стало известно, что Следственный комитет завел дело против Толоконниковой* по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщал правозащитник Павел Чиков**. По его словам, основанием для возбуждения дела стали публикации в социальных сетях.

Известно, что Толоконникова* проживает в США. В 2012 году ее отправили в колонию за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 года она вышла на свободу по амнистии.

* Надежда Толоконникова внесена в реестр иноагентов

** Павел Чиков внесен в реестр иноагентов.