Участница ДТП устроила скандал и начала угрожать мужчине ножом. Видео

Небольшое ДТП на днях произошло в центре Москвы. Все бы ничего, но предполагаемая виновница аварии повела агрессивно и угрожала второму водителю ножом. Об этом он сообщил в разговоре с «360».

Владимир рассказал, что все произошло 30 июня на внешней стороне Садового кольца в районе парка Горького около парковки. Мужчина вместе с женой и двухнедельным ребенком подъехал туда. Однако женщина их, вероятно, не увидела и сдала назад.

Адекватного комментария от нее я не получил. При сотрудниках полиции она говорила, что очень испугалась, я вел себя агрессивно, и она просто защищалась. На видео видно, что наоборот она выступает в роли агрессора и набрасывается с ножом Владимир.

По его словам, автомобилистка вышла из машины и с разбегу ударила ногой по авто Владимира. После этого он подошел к ней.

«Я попросил ее отойти, а потом в руке увидел нож. Моя жена начала снимать инцидент, когда она с ножом мне угрожала», — добавил он.

На кадрах слышно, как девушка орет на Владимира и требует отойти от ее машины.

«Обратно едь!» — кричит она ему.

Мужчина написал заявление в полицию.