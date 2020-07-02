    02 июля 2020, 15:42

    Участница ДТП устроила скандал и начала угрожать мужчине ножом. Видео

    Мария Бокарева, Наза Салех Захи

    Небольшое ДТП на днях произошло в центре Москвы. Все бы ничего, но предполагаемая виновница аварии повела агрессивно и угрожала второму водителю ножом. Об этом он сообщил в разговоре с «360».

    Владимир рассказал, что все произошло 30 июня на внешней стороне Садового кольца в районе парка Горького около парковки. Мужчина вместе с женой и двухнедельным ребенком подъехал туда. Однако женщина их, вероятно, не увидела и сдала назад.

    Адекватного комментария от нее я не получил. При сотрудниках полиции она говорила, что очень испугалась, я вел себя агрессивно, и она просто защищалась. На видео видно, что наоборот она выступает в роли агрессора и набрасывается с ножом

    Владимир.

    По его словам, автомобилистка вышла из машины и с разбегу ударила ногой по авто Владимира. После этого он подошел к ней.

    «Я попросил ее отойти, а потом в руке увидел нож. Моя жена начала снимать инцидент, когда она с ножом мне угрожала», — добавил он.

    На кадрах слышно, как девушка орет на Владимира и требует отойти от ее машины.

    «Обратно едь!» — кричит она ему.

    Мужчина написал заявление в полицию.