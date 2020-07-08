Участница беспорядков насильно сняла кроссовки с жителя Нью-Йорка
На кадрах афроамериканка избивает белокожего мужчину. Он падает на землю и практически не сопротивляется ударам. Потом женщина подходит к пострадавшему и начинает снимать с него кроссовки.
К счастью, рядом были прохожие, которые помогли восстановить несправедливость. Они ответили напавшей на мужчину ее же методом и отобрали украденное. Обувь вернули владельцу, сообщил «Царьград».
Напомним, что беспорядки в стране начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский задушил мужчину при задержании в Миннеаполисе. После этого в городах США поднялась волна протестов. Жители в регионах США вышли на улицы, чтобы отстоять равноправие представителей различных рас, в особенности афроамериканцев. На фоне происходящего в стране начались беспорядки.
За все время массовых митингов в Штатах погибли 11 человек, еще более сотни пострадали.