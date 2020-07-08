Участница беспорядков насильно сняла кроссовки с жителя Нью-Йорка

Участница беспорядков в США напала на жителя Нью-Йорка и насильно сняла с него кроссовки. Причина агрессивного поведения темнокожей женщины неизвестна. Происшествие попало на видео.

На кадрах афроамериканка избивает белокожего мужчину. Он падает на землю и практически не сопротивляется ударам. Потом женщина подходит к пострадавшему и начинает снимать с него кроссовки.

К счастью, рядом были прохожие, которые помогли восстановить несправедливость. Они ответили напавшей на мужчину ее же методом и отобрали украденное. Обувь вернули владельцу, сообщил «Царьград».

Напомним, что беспорядки в стране начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский задушил мужчину при задержании в Миннеаполисе. После этого в городах США поднялась волна протестов. Жители в регионах США вышли на улицы, чтобы отстоять равноправие представителей различных рас, в особенности афроамериканцев. На фоне происходящего в стране начались беспорядки.

За все время массовых митингов в Штатах погибли 11 человек, еще более сотни пострадали.