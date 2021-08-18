Двух главарей и трех участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* задержали в Крыму. Об этом сообщила ФСБ.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные вербовали живущих в регионе мусульман.

«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“*, задержаны два главаря и три ее активных участника», — приводит ТАСС текст сообщения силового ведомства.

В ФСБ отметили, что задержанные вели антиконституционную деятельность, которая основана на идеях создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и свержения насильственным путем действующей власти. Во время обыска у участников террористической организации, которую Верховный суд запретил в России в 2003 году, нашли пропагандистские материалы.

В конце июля сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой — выходцы из Центральной Азии — орудовали на территории Тюменской области. Они планировали теракты в местах массового скопления людей.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в России.