Участников скандальной фотосессии у храма Василия Блаженного попросили приговорить к реальному сроку

Прокурор Тверского районного суда в ходе заседания запросил 10 месяцев лишения свободы участникам скандальной эротической фотосессии около храма Василия Блаженного.

Приговор для пранкеров озвучат 29 октября, в 12:30.

Обоим фигурантам дела вменяют первую часть 148 статьи уголовного кодекса России «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Блогер Руслан Бобиев 30 сентября выложил скандальное фото с девушкой Анастасией Чистовой, имитирующей оральный секс на фоне храма Василия Блаженного в куртке с надписью «Полиция». Позже обоих участников провокационной сессии задержали и арестовали на 10 дней, а потом завели против них уголовное дело.

Позже по такой же статье возбудили дело и против 22-летней модели Лолиты Богдановой, оголившей грудь на фоне святыни. По статье, нарушение которой совершили блогеры, максимальный срок лишения свободы — год.