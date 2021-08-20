Участников похищавшей людей банды осудили в Иркутске

Иркутский суд отправил в колонию строгого режима двух участников банды, которая похищала людей. От действий преступников пострадали восемь человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Решением Иркутского областного суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима на сроки восемь лет и три месяца, а также семь лет и шесть месяцев», — рассказали в силовом ведомстве.

По данным ФСБ, в суде сейчас рассматривают материалы уголовных дел в отношении других членов банды и ее главаря.

Ранее преступников обезвредили сотрудники УФСБ и ГУМВД по Иркутской области. В группировке состояли восемь человек, в том числе одна девушка. Преступники совершали свои злодеяния с января по июнь 2019 года: они похищали людей на машинах, вывозили в безлюдные места, где били и угрожали оружием, вымогая деньги или имущество. Несколько раз участники банды представлялись своим жертвам полицейскими. Общая сумма причиненного похищенным людям ущерба, по данным прокуратуры, составила 1,4 миллиона рублей.

Осужденных признали виновными по пяти уголовным статьям: «Похищение человека», «Вымогательство», «Создание банды, руководство и участие в ней», «Незаконная перевозка и хранение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой» и «Незаконное изготовление огнестрельного оружия».