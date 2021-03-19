Участников неонацистского сообщества «М.К.У.» задержали в Геленджике и Ярославле

ФСБ задержала 14 участников молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.» в Геленджике и Ярославле. У них изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции для изготовления взрывных устройств.

По данным ЦОС ФСБ, радикалов задержали в рамках уголовного дела по статье 282.1 УК РФ «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе».

«В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия», — сообщили в силовом ведомстве.

Сейчас задержанные дают признательные показания. Из-за рубежа они получали инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций. По данным ФСБ, к терактам нацисты готовились на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывали на бездомных и представителях молодежных субкультур. Чтобы показать преданность нацистской идеологии, радикалы сожгли копию Знамени Победы.

По сообщению СУ СК России, все это неонацисты снимали на видео и выкладывали в интернет.