Участников крупной ОПГ задержали в Волгограде

По данным информагентства, подозреваемые зарегистрировали организацию «Региональный центр юридической помощи». Их сообщники публиковали в Сети рекламные объявления и звонили людям, предлагая юридические услуги.

«Не имеющие специального образования соучастники заключали с потерпевшими договоры, условия которых не соблюдались», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, если потерпевшие требовали расторжения договора и возврата денег, то аферисты заставляли их подписывать акты оказанных услуг и советовали обращаться в суд. Таким образом, мошенники обманули около 50 людей. Среди них многодетные семьи и пенсионеры. Сумму нанесенного ущерба оценили в 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Под стражду заключены трое предполагаемых организаторов.