Криминал 25 августа 2023, 11:57 Участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» задержали в Крыму ФСБ: шестерых членов ячейки «Хизб ут-Тахрир» задержали в Крыму РИА «Новости»

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Силовики задержали в Крыму шестерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, написал ТАСС.

Представители Федеральной службы безопасности провели спецоперацию на полуострове вместе с сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии.

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«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“* (запрещена в России), состоявшей из шести членов террористической структуры», — сообщили в ведомстве.

По информации ФСБ, задержанные занимались антиконституционной деятельностью. Она основана на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Ее сторонники выступают за разрушение институтов светского общества, свержение насильственным путем действующей власти.

Силовики добавили, что представители запрещенной организации во время собраний распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербовали крымских татар.

Сотрудники правоохранительных органов провели в домах у членов МТО обыски. Там нашли большое число запрещенных в РФ пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, а также электронных носителей информации, средств связи и крупную сумму денег в иностранной валюте. Следователи завели уголовные дела, расследование продолжается.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещенная в России международная террористическая организация.