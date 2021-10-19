Участников экстремистской организации задержали в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии задержали пятерых участников запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Информация об этом появилась на сайте «МВД.Медиа».

Спецслужбы всех арестовали. У задержанных изъяли экстремистскую литературу и другие предметы, имеющие отношение к делу.

«Они распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц муниципальных органов власти и вынашивали намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатом», — сказано в сообщении.

Возбуждены уголовные дела об организации деятельности экстремистской группы и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия или основных частей боеприпасов.

В середине октября силовики задержали 14 человек, причастных к финансированию террористов. Задержания прошли в семи регионах России: в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Тогда в деле была замешена террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

*«Ат-Такфир Валь-Хиджра» — запрещенная в России экстремистская организация.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.