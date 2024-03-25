Криминал 25 марта 2024, 16:00 Участников банды наркоторговцев осудили на 6 и 11 лет в Сахалинской области

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В Сахалинской области суд приговорил двух участников банды наркоторговли к шести и 11 годам заключения. Об этом написал «Царьград».

Мужчины действовали по указанию главаря банды, который тщательно скрывал свое участие. Они доставляли наркотики с помощью посылок в Южно-Сахалинск. В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнили, что продажа осуществлялась через интернет.

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли у осужденных около двух килограммов наркотического вещества.