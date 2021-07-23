Участников банды «черных риелторов» отправили в СИЗО в Петербурге

Двое мужчин, которые действовали в банде «черных риелторов», отправили на два месяца в СИЗО в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, ОПГ незаконным способ получила три квартиры стоимостью один миллион, три миллиона и 8,3 миллиона рублей. Хозяин последней оказался убит. Всего в банде состояли четыре человека. Один из задержанных свою вину признал, второй признал частично.