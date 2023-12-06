Криминал 06 декабря 2023, 12:01 Участников банды, более 20 лет убивавших людей на заказ, задержали в России МВД: участников ОПГ, более 20 лет совершавшей заказные убийства, задержали в РФ РИА «Новости»

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В России обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), которая более 20 лет выполняла тяжкие заказные преступления в Москве и других регионах страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Подозреваемые причастны более чем к 30 резонансным преступлениям. В их числе — убийство советника министра путей сообщения, которое произошло в 2022 году, а также владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004 году.

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Лидером банды, в которую входили около 20 человек, оказался бывший российский военнослужащий, он долгое время проживал на Украине. Для координации действий членов ОПГ главарь приезжал в Россию. В его подчинении находились действующие сотрудники МВД, Госавтоинспекции, ВС России, гражданские лица.

ОПГ сформировали в конце девяностых. Ее члены совершали преступления столичном регионе и Калужской области, Красноярском крае, других субъектах России.

Весной задержали лидера и шестерых участников банды, им предъявили обвинения. Всех фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО. В начале декабря силовики задержали еще восемь человек. Сейчас с ними проводят следственные мероприятия.

Ранее в Новосибирске задержали заместителя начальника управления МВД. Его заподозрили в причастности к нелегальному игорному бизнесу.