Участников банды автоподставщиков задержали в Нижнем Новгороде

Крупная преступная группировка была задержана в Нижнем Новгороде. Участники банды обвиняются в мошенничестве со страхованием автомобилей. Они разработали схему, с использованием которой планировали получать возмещение по страховке при аварии. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Участники банды приобретали дорогие транспортные средства, страховали их и оформляли на фиктивных собственников. Затем машины попадали в ложные происшествия. Впоследствии автомобили продавались третьим лицам.

За 1,5 года преступники совершили более 40 ложных транспортных происшествий, а ущерб страховым компаниям составил около 13 миллионов рублей.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Руководителя банды и активного участника задержали и заключили под стражу, одного обвиняемого отправили под домашний арест.