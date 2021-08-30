Участников АУЕ*-группы разоблачили в «Матросской тишине»

В столичном СИЗО «Матросская тишина» обнаружили группу участников запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ)*. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям.

По данным московской прокуратуры, участники АУЕ* отказывались выполнять законные требования администрации СИЗО, организовали доставку запрещенных предметов на территорию следственного изолятора, осуществляли сбор средств для поддержания деятельности организации. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Москвы на контроль», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по статьям «Организация и участие в деятельности экстремистской организации» и «Финансирование экстремистской деятельности».

Деятельность группы прекратили в результате совместных усилий Следственного комитета, прокуратуры, сотрудников ФСБ, ФСИН и МВД.

Движение АУЕ* признали экстремистским и запретили его деятельность на территории России в 2020 году решением Верховного суда.

* АУЕ / «Арестантский уклад един» — название и девиз криминальной субкультуры, запрещенной в России.