Участники вооруженной банды, грабившей квартиры в Оренбурге, отправятся в колонию

В Оренбурге по решению суда четыре участника вооруженной банды, грабившей квартиры, отправятся в колонию.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на прокуратуру региона, злоумышленники попадали в квартиры, вскрывая замки. У каждого была своя специализация. Одни следили за улицей и этажами, другие — забирались в квартиру.

При попытке ограбить очередную квартиру члены группировки нарвались на ее хозяина и пригрозили ему, что пустят в ход огнестрельное оружие.

Всего злоумышленники вынесли из ограбленных квартир имущества на 280 тысяч рублей.

Свою вину они не признали. Подсудимые получили от года четырех месяцев до четырех с половиной лет колонии. Приговор еще может быть обжалован.