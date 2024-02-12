Криминал 12 февраля 2024, 20:35 Участники украинской банды получили срок за похищение россиян Похищавших россиян бывших украинских силовиков отправили в колонию РИА «Новости»

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Московский областной суд приговорил к лишению свободы 11 участников банды, созданной гражданами Украины для похищения россиян. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

С апреля 2014 по октябрь 2019 года бывшие сотрудники украинских спецслужб занимались похищением граждан России. Своих жертв они перевозили на Украину, где требовали за их освобождение выкуп. В 2020 году они похитили предпринимателя из Челябинска, завладев его биткоинами на сумму 50 миллионов рублей.

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Кроме того, злоумышленники пытались совершить похищение участника народного ополчения ДНР и покушались на жизнь сотрудника полиции с помощью закрепленного на автомобиле взрывного устройства. Также банда незаконно продавала оружие.

Членов группировки приговорили к срокам лишения свободы от девяти до 19 лет. Также им назначили штрафы. Расследование уголовного дела в отношении еще нескольких участников банды, которые находятся на Украине, продолжается.

Ранее СК установил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске из РСЗО HIMARS, сообщал RТ. Жертвами обстрела стали 28 человек.