Криминал 14 декабря 2023, 15:14 Участники подготовки теракта в здании ФСБ в Москве получили от 16 до 22 лет Суд в Москве дал от 16 до 22 лет по делу о попытке подрыва здания ФСБ на Лубянке РИА «Новости»

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Суд в Москве назначил фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке, который они планировали на май 2022 года, от 16 до 22 лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Манучехру Буриеву вынесли приговор в виде 22 лет лишения свободы, что стало максимальным сроком среди вынесенных приговоров. Остальные фигуранты получили от 16 до 19 лет заключения. При этом часть сроков они проведут в тюрьме, а часть — в колониях строгого режима. Все участники дела получили штрафы от 600 тысяч до миллиона рублей.

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Прокурор Светлана Тарасова ранее запрашивала для подсудимых от 16 до 25 лет лишения свободы и штрафы от 500 до 900 тысяч рублей.

При этом подозреваемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину.