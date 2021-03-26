Участники наркогруппировки получили сроки в Новосибирской области

Двое участников наркогруппировки сядут в тюрьму в Новосибирской области. Еще на 24 человек заведено уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным газеты «Взгляд», двое задержанных перевозили из Чувашии в Новосибирск более трех килограммов наркотиков. Уточняется, что они занимались продажей в Чувашии, Новосибирской области, Забайкальском и Приморском краях. В результате один из них получил 8,5 лет тюрьмы, а второй семь. Под следствием находятся еще 24 человека, причастные к группировке.