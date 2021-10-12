Участники драки со стрельбой задержаны в Петербурге

Задержаны шестеро мужчин, которые устроили драку со стрельбой в Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У мужчин нашли гильзы, патроны, кастет, пистолет и резиновую пулю. Ночью в городе произошла драка. Один их участников четыре раза выстрелил в асфальт.

Приехала полиция и задержала участников конфликта. Подозреваемых отвезли в отделение полиции. На них завели уголовное дело по статье «Хулиганство».