Участники банды в Петербурге обчистили карманы 4 иностранцев. Теперь их будут судить

Жители Санкт-Петербурга сбились в банду, чтобы обворовывать иностранцев. Они обчистили карманы и сумки четырех приезжих, зная, что их жертвы не говорят по-русски и не смогут обратиться в полицию. Злоумышленников поймали. Они предстанут перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „а“ части четвертой статьи 158 УК РФ „Кража, совершенная из одежды или сумки организованной группой“», — рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемые с августа 2019-го по январь 2020 года обокрали четырех иностранцев. Действовали они сообща: рядовые участники банды отвлекали своих жертв и мешали им идти, а организатор и руководитель группы незаметно доставал кошельки из карманов и сумок. Обвиняемые все продумали: они прекрасно знали, что из-за языкового барьера пострадавшие иностранцы не смогут обратиться в полицию и защитить свои права.

Члены банды делили украденное между собой по справедливости, в зависимости от роли в совершаемых преступлениях. Они уже получили обвинительные заключение. Уголовное дело отправят в Куйбышевский районный суд Северной столицы, где его рассмотрят по существу.