Криминал 13 февраля 2023, 14:16 Участникам «банды амазонок» вынесли приговоры Суд назначил членам «банды амазонок» от 24 до 25 лет колонии РИА «Новости»

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Участники «банды амазонок», нападавшие на водителей и полицейских, получили от 24 до 25 лет колонии. Приговоры вынес Ростовский областной суд, сообщил ТАСС.

По решению суда Инесса и Виктория Тарвердиевы проведут в колонии общего режима 25 лет.

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Анастасии Синельник назначили 24 года лишения свободы. Наказание она тоже будет отбывать в ИК общего режима. Сергею Синельнику дали 25 лет колонии строгого режима.

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По словам осужденного Сергея Синельника, члены «банды амазонок» будут обжаловать приговоры. Эти планы подтвердила и Анастасия Синельник.

По версии следствия, Инесса Тарвердиева в 2007 году создала банду вместе с Романом Подкопаевым. Участниками преступной группировки стали дочь Тарвердиевой Виктория, сестра Подкопаева Анастасия Синельник и ее муж Сергей.

Преступников задержали в 2013 году, когда они проникли в один из частных домов в Ростовской области, расправились с хозяевами и похитили продукты. Во время задержания Подкопаева убили в перестрелке.