Криминал 22 марта 2024, 17:47 Участника украинского нацбата задержали в Крыму ФСБ задержала в Крыму участника украинского националистического батальона РИА «Новости»

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В Крыму задержали участника украинского нацбатальона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

«Задержан гражданин России 1988 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования „Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана“*», — рассказали в ведомстве.

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Мужчина с 2015 года участвовал в деятельности незаконного формирования. Он досматривал людей и автомобили на пунктах пропуска российско-украинской границы, имея огнестрельное оружие. В ФСБ заявили, что он не заявлял о добровольном выходе из нацбата.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Мужчину арестовали.

Еще одного участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»* задержали 11 марта в Херсонской области. Им оказался 55-летний житель Геническа.

*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.