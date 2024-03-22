22 марта 2024, 17:47
Участника украинского нацбата задержали в Крыму
ФСБ задержала в Крыму участника украинского националистического батальона
В Крыму задержали участника украинского нацбатальона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканское управление ФСБ.
«Задержан гражданин России 1988 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования „Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана“*», — рассказали в ведомстве.
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Мужчина с 2015 года участвовал в деятельности незаконного формирования. Он досматривал людей и автомобили на пунктах пропуска российско-украинской границы, имея огнестрельное оружие. В ФСБ заявили, что он не заявлял о добровольном выходе из нацбата.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Мужчину арестовали.
Еще одного участника «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»* задержали 11 марта в Херсонской области. Им оказался 55-летний житель Геническа.
*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.
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