Криминал 12 сентября 2023, 15:16 Участника убийства криминального авторитета Япончика приговорили к 16 годам тюрьмы Мосгорсуд дал 16 лет колонии соучастнику убийства вора в законе Япончика РИА «Новости»

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Нугзар Папава, член группировки, которая организовала убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, получил 16 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Суд установил, что Папава с корыстными целями вступил в организованную группу для убийства криминального авторитета. Вместе с другими участниками он осуществлял скрытое наблюдение за Иваньковым и определил, что тот часто посещал ресторан на Хорошевском шоссе.

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Когда вор в законе покидал заведение 28 июля 2009 года, в него выстрелили из снайперской винтовки. Роль Папавы заключалась в том, чтобы вовремя приказать выстрелить в Иванькова и обеспечить стрелявшему безопасный отход с места преступления.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, криминальный авторитет умер в больнице 9 октября 2009 года.

Суд приговорил Папаву к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест криминального авторитета Хобота.