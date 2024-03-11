Криминал 11 марта 2024, 15:56 Участника террористического батальона поймали в Херсонской области СК: в Херсонской области задержан член «Батальона имени Номана Челебиджихана»

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Участника запрещенного «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»* задержали в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Задержанный — 55-летний житель Геническа. По данным следствия, в состав террористической организации мужчина добровольно вступил в декабре 2015 года.

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Злоумышленник активно участвовал в протестных публичных мероприятиях, отвечал за организацию и реализацию пропагандистских материалов в СМИ, а также и агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем.

Помимо этого, мужчина помогал незаконному вооруженному формированию и занимался подбором новых участников для него из числа жителей Геническа.

«Своими действиями подозреваемый наносил ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавая угрозу национальной безопасности РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Против него возбудили дело об участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам России. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.