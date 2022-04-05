Участника преступной банды осудят за убийства 22-летней давности в Ставропольском крае

В Ставропольском крае суд будет рассматривать дело о тройном убийстве 22-летней давности. Приговор вынесут 51-летнему жителю города Электросталь Подмосковной области, который в составе преступной группировки из трех человек совершил тройное убийство в 1999 году, похитив у своих жертв 45 тысяч рублей.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на сведения прокуратуры Ставропольского края, обвиняемый в тройном убийстве находился в бегах больше 22 лет. Сейчас он взят под стражу, ему предъявлены обвинения в грабеже и убийстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Следственным органам удалось установить, что трое обвиняемых заманили трех торговцев скотом в лесополосу возле села Благодатного Петровского округа. В лесу преступники застрелили своих жертв и забрали имевшиеся у них деньги в размере 45 тысяч рублей.

Прокуратура уточнила, что ранее еще один фигурант данного уголовного дела уже предстал перед судом и получил наказание за содеянное, а в отношении третьего соучастника тройного убийства уголовное дело было закрыто в связи с его смертью.

Мужчина, на след которого правоохранители вышли не так давно, находился в розыске больше 20 лет. Он покинул Ставропольский край и долгое время проживал в Подмосковье под чужим именем. Подозреваемый был пойман в декабре 2021 года в городе Электросталь и этапирован в Ставрополь.